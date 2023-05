I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà l’audizione informale di rappresentanti dell’Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), dell’associazione Miele in cooperativa, della Federazione apicoltori italiani (FAI), dei Consorzi apicoltori marchigiani, del Consorzio nazionale apicoltori (CONAPI) e dell’Osservatorio nazionale miele, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro, recanti “Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico”.

Inoltre, svolgerà l’audizione informale di rappresentanti di Italia Ortofrutta e, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), dell’associazione Città del castagno e dell’Unione coltivatori italiani (UCI), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti “Disposizioni per la castanicoltura”.

Infine, in sede di Atti dell’Unione europea, inizierà l’esame del Piano d’azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente” ( COM(2023)102 - Rel. Pierro, Lega).