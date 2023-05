I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà l’audizione informale del Direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Fabio Vitale, in merito alle attività in corso di svolgimento da parte dell’Agenzia.

Svolgerà, quindi, l’audizione informale di rappresentanti di Federpesca e di UNCI agroalimentare e, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane - settore pesca, dell’Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), di Impresa pesca Coldiretti e di UECOOP, nell’ambito dell’esame del Piano d’azione dell’UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente COM(2023)102.

In videoconferenza, svolgerà l’audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

La Commissione svolgerà inoltre l’audizione informale di rappresentanti dell’Associazione rurale italiana (ARI) e di Filiera agricola italiana (F.AGR.I.) e, in videoconferenza, di Agrinsieme, dell’Unione coltivatori italiani (UCI) e di Coldiretti, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 165 Fornaro, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina.

In sede referente, proseguirà l’esame delle proposte di legge recanti “isposizioni per lo sviluppo del settore apistico (C. 161 Cattoi e abb. – Rel. Ciaburro, FDI) e delle proposte di legge recanti Disposizioni per la castanicoltura (C. 170 Cattoi e abb. – Rel. Nevi, FI).

Sempre in sede referente, infine, inizierà l’esame delle proposte di legge recanti Interventi per il settore ittico (C. 747 Pierro e altri e C. 856 Caramiello – Rel. Gatta, FI)