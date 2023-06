I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione Agricoltura della Camera, a partire dall'Emergenza Xylella, per cui proseguono audizioni

La Commissione, in sede consultiva, inizierà l’esame del DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (C. 1195 Governo, approvato dal Senato - Rel. Davide Bergamini, Lega).

Inoltre, svolgerà l’audizione di rappresentanti dell’Unione coltivatori italiani (UCI), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

Svolgerà quindi l’audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme e di Coldiretti, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura.

Svolgerà l’audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme, dell’Unione coltivatori italiani (UCI) di Coldiretti, dell’Associazione rurale italiana (ARI) e di Filiera agricola italiana (F.AGR.I.), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 165 Fornaro e Vaccari, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina.

La Commissione svolgerà quindi l’audizione informale di rappresentanti di FAI-CISL, di FLAI-CGIL e di UILA pesca, nell’ambito dell’esame del Piano d’azione dell’UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente COM(2023) 102 final.

Svolgerà l’audizione informale di rappresentanti di Federalimentare, di Federdistribuzione, del CNA agroalimentare, della Filiera agricola italiana (F.AGR.I.), di ASSICA, di Confcommercio, di Italgrob - Federazione italiana distributori Horeca, di Italia Ortofrutta, di AOP Piemonte Ortofrutta e del professor Fulvio Maria Palombino, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

Svolgerà il seguito della discussione della risoluzione 7-00084 Bruzzone sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale.

In sede referente, inizierà l’esame delle proposte di legge recanti Interventi per il settore ittico (C. 747 Pierro e altri e C. 856 Caramiello – Rel. Gatta, FI-PPE).

Si riunirà il Comitato ristretto sulle proposte di legge recanti Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico (C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello – Rel. Ciaburro, FdI) e il Comitato ristretto sulle proposte di legge recanti Disposizioni per la castanicoltura (C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello – Rel. Nevi, FI-PPE).