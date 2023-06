I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione Agricoltura della Camera, a partire dagli Interventi per il settore ittico, per i quali è previsto l'avvio dell'esame

Nel corso della settimana la Commissione inizierà l’esame delle proposte di legge recanti “Interventi per il settore ittico” (C. 747 Pierro e altri e C. 856 Caramiello – Rel. Gatta, FI-PPE).

In sede di Atti dell’Unione europea, proseguirà l’esame del Piano d’azione dell’UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente ( COM(2023)102 – Rel. Pierro, LEGA).

La Commissione si riunirà in sede di Comitato ristretto per l’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni per la castanicoltura” (C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello – Rel. Nevi, FI-PPE) e “Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico” (C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello – Rel. Ciaburro, FDI).

Proseguirà, poi, la discussione della risoluzione n. 7-00084 Bruzzone: sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale.

In sede consultiva, per il parere alla VIII Commissione Ambiente esaminerà il disegno di legge di conversione del DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194 Governo – Rel. Davide Bergamini, LEGA), mentre per il parere alla X Commissione Attività produttive esaminerà il disegno di legge recante Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (C. 1134 Governo e abb., approvato dal Senato – Rel. Nevi, FI-PPE).

Infine, la Commissione svolgerà le interrogazioni nn. 5-00324 Caramiello: sulla riapertura dei termini relativi alla procedura di finanziamento per la logistica agroalimentare; 5-00528 Vaccari: in merito alle iniziative da adottare per contrastare la diffusione della flavescenza dorata; 5-00686 La Salandra: in merito a quali iniziative adottare per tutelare la produzione nazionale di grano duro; 5-00963 Schullian: sulle modalità di svolgimento del bando agrisolare.