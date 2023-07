I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla Disciplina dell'ippicoltura, per cui sono previste audizioni

La Commissione, in sede di audizioni informali, ascolterà rappresentanti dell’Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (ANACT) e, in videoconferenza, rappresentanti dell’Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue (ANAC), e dell’Associazione nazionale galoppo (ANG), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura.

Ascolterà inoltre rappresentanti dell’Associazione industriale delle carni e dei salumi (ASSICA) e, in videoconferenza, rappresentanti di Unione italiana food, di Altroconsumo e dell’associazione Essere Animali, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 746 Carloni, recante Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

Sempre in sede di audizioni informali, ascolterà, in videoconferenza, il Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all’adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste.

In sede consultiva, esaminerà il decreto-legge n. 75 del 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (C. 1239 Governo – Rel. Davide Bergamini, Lega), per l’espressione del parere alle Commissioni I Affari costituzionali e XI Lavoro. Inoltre, sempre in sede consultiva, esaminerà congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 - Un'Unione salda e unita ( COM(2022) 548 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1º luglio 2023-31 dicembre 2024) - Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio "Affari esteri" (10597/23) (Rel. Gatta, FI-PPE).

Si riunirà il Comitato ristretto sulle proposte di legge recanti Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico (C. 161 Cattoi e abb. – Rel. Ciaburro, FdI).

La Commissione svolgerà infine interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.