I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Durante la settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame delle proposte di legge C. 136 Bruzzone e altri, C. 167 Cattoi, C. 568 Caretta, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – Rel. Bruzzone, Lega), recanti “Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica”, nell’ambito del quale svolgerà le audizioni informali, in videoconferenza, dell’Assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca della provincia autonoma di Trento, on. Giulia Zanotelli, e dell’Assessore all’agricoltura, alle foreste, al turismo e alla protezione civile della provincia autonoma di Bolzano, Arnold Schuler.

Inoltre, svolgerà l’audizione informale di rappresentanti dell’Unione italiana famiglie olearie (UNIFOL), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

Svolgerà, infine, l’audizione informale di rappresentanti di CNA Agroalimentare e di Confartigianato, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 746 Carloni, recante “Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali”.