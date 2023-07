I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione agricoltura della Camera, a partire dal Depopolamento e cattura dei cinghiali, per cui è prevista audizione del Commissario straordinario alla peste suina

Durante la settimana la Commissione svolgerà il seguito dell’audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste.

In sede referente, proseguirà l’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica” (C. 136 Bruzzone e altri, C. 167 Cattoi, C. 568 Caretta, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – Rel. Bruzzone, Lega), e delle proposte recanti - Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico (C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello - Rel. Ciaburro, FDI).

La Commissione si riunirà inoltre in sede di Comitato ristretto per proseguire l’esame delle proposte recanti Disposizioni per la castanicoltura (C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello - Rel. Nevi, FI-PPE).

Le Commissioni riunite XII Affari sociali e XIII Agricoltura proseguiranno l’esame delle proposte recanti Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali (C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato - Rel. per la XII Commissione: Rosso, FDI; Rel. per la XIII Commissione: Carloni, Lega).