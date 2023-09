I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla Castanicoltura, agricoltore custode e agricoltura contadina, per cui prosegue l’esame

Durante la settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello recanti “Disposizioni per la castanicoltura” (Rel. Nevi, FI-PPE), delle proposte di legge recanti “Riconoscimento della figura dell’agricoltore custode” (C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato – Rel. Carloni, LEGA) e l’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina” (C. 165 Fornaro e Vaccari – Rel. Almici, FDI).

In sede di Atti del Governo, proseguirà l’esame dello Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Atto n. 68 – Rel. Davide Bergamini, LEGA) e dello Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto n. 73 – Rel. Davide Bergamini, LEGA).

In sede consultiva, proseguirà l’esame del disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” (C. 1342 Governo – Rel. Almici, FDI), per la relazione da rendere alla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea.

Le Commissioni riunite XII Affari sociali e XIII Agricoltura, in sede di Atti del Governo, proseguiranno l’esame dello Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (Atto n. 71 – Rel. per la XII Commissione: Ciocchetti, FDI¸rel. per la XIII Commissione: Nevi, FI-PPE). In sede referente, le Commissioni riunite proseguiranno l’esame dei progetti di legge recanti “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali” (C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato – Rel. per la XII Commissione: Rosso, FdI; Rel. per la XIII Commissione: Carloni, Lega), nell’ambito del quale, in videoconferenza, svolgeranno le audizioni informali di rappresentanti della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di SlowFood Italia; di Stefano Biressi, docente di biologia molecolare presso il Dipartimento di biologia cellulare, computazionale ed integrata (CIBIO) dell'Università di Trento e di Donatello Sandroni, giornalista e divulgatore scientifico.

Le Commissioni riunite II Giustizia e XIII Agricoltura, in sede di Atti del Governo, inizieranno l’esame dello Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (Atto n. 72 – Rel. per la II Commissione: Bellomo, LEGA; Rel. per la XIII Commissione: Cerreto, FDI).