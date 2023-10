I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla Fauna carnivora e selvatica, prosegue l’esame

Durante la settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame delle proposte di legge abbinate recanti “Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica” (C. 167 Cattoi, C. 136 Bruzzone e altri, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – Rel. Bruzzone, Lega) e inizierà l’esame delle proposte di legge recanti “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive” (C. 568 Caretta e C. 1375 Caretta - Rel. Cerreto, FDI).

In sede di Atti del Governo, proseguirà l’esame dello Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Atto n. 78 – Rel. Nevi, FI-PPE).

Infine, proseguirà la discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00137 Castiglione e 7-00141 Davide Bergamini, sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico.