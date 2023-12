I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavoro per la Commissione Agricoltura della Camera. A partire dalla Legge di bilancio e "Piano Mattei", esami per i pareri

Nel corso della settimana la Commissione, in sede consultiva, per il parere alla V Commissione Bilancio avvierà l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627/I Governo, approvato dal Senato) (Rel. Almici, FDI) (per le parti di competenza)

Sempre in sede consultiva, per il parere alla III Commissione Affari esteri avvierà l'esame del disegno di legge di conversione del DL 161/2023, recante Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano (C. 1624 Governo, approvato dal Senato – Rel. Bergamini Davide, LEGA).

In Commissione 9 del Senato non sono previste audizioni in settimana