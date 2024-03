I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà le audizioni informali di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), dell’Unione nazionale contoterzisti agromeccanici ed industriali (UNCAI), di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana degli agricoltori (CIA), della Copagri e di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare (in videoconferenza), sulle problematiche che riguardano il settore delle aziende che prestano servizi alle imprese agricole (c.d. contoterzisti).

La Commissione si riunirà quindi in sede di Comitato dei nove per l’esame degli emendamenti presentati in assemblea alla proposta di legge recante “Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari” (C. 851-A– Rel. Marino, PD-IDP).