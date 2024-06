I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa per la Commissione Agricoltura della Camera.

Nel corso della settimana la Commissione, in sede di Atti del Governo, inizierà l’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nociviregolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Atto n. 156 – Rel. Davide Bergamini, Lega).

Successivamente, in sede consultiva, inizierà l’esame della proposta di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità” (C. 741 Pella e abb. – Rel. Nevi, FI), per il parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali.