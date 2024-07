I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Roma - Durante la settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione del DL n. 63/2024, recante Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato – Rel. Carloni, LEGA).

Sempre in sede referente, proseguirà l’esame della proposta recante Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli – Rel. Bruzzone, LEGA).

Comunicazioni del Ministro del lavoro sui recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura