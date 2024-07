I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Durante la settimana la Commissione, in sede consultiva, per il parere da rendere alla V Commissione Bilancio avvierà l’esame congiunto dei disegni di legge recanti “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023” (C. 1951 Governo), “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024” (C. 1952 Governo), e della relativa Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’anno finanziario 2024 (rel. Davide Bergamini, LEGA).