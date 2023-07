Idrobase, Ferrarese: abbiamo costruito l’azienda del futuro. Vogliamo dare al mondo la possibilità di respirare aria sana. VIDEOINTERVISTA

“Abbiamo deciso che dovevamo rilanciare a seguito dell’incendio e così abbiamo costruito l’azienda del futuro. Adesso l’azienda è completamente nuova e si respira aria sana prodotta dalle tecnologie di Idrobase, inoltre il posto di lavoro non è focalizzato sulla scrivania ma ci si può spostare da reparto in reparto e nelle apposite aree. I lavoratori restano nella postazione fissa per una o al massimo due ore al giorno, nel resto del tempo devono muoversi, il che significa confrontarsi con altre persone e ridurre i tempi nella soluzione dei problemi e aumentare la qualità del lavoro e le soddisfazioni personali.”

Così ad AGRICOLAE Bruno Ferrarese, co-presidente Idrobase a margine dell’inaugurazione della nuova Idrobase ad un anno dall’incendio, che distrusse magazzino ed uffici.

“Il nostro obiettivo è di costruire un club dell’Idrobase nel mondo. Per ogni nazione che consideriamo importante vogliamo fondare una Idrobase, già lo abbiamo fatto in Francia, Corea e Cina. E proprio stamattina abbiamo siglato la nascita di Idrobase Spagna. In cantiere ne abbiamo una in Nord America e Grecia. Questo è il sistema migliore per svilupparsi nel mondo, ossia mettere in rete dei partner che vedano il mondo dalla nostra stessa finestra che è la volontà di dare al mondo la possibilità di respirare aria sana.”