Idrobase si consolida sul mercato cinese ed inaugura nuovo headquarter in Italia

“Il mercato globalizzato post pandemia obbliga le piccole e medie aziende ad una scelta: essere comperate da realtà più grandi o consolidarsi attraverso acquisizioni e joint-venture; noi abbiamo scelto la seconda strada. Per questo, forti delle positive esperienze in Francia e Korea, stiamo lavorando per costituire realtà distributive Idrobase in NordAmerica, Spagna e Giappone.”

Ad affermarlo è Bruno Ferrarese, Co-presidente di Idrobase Group, rientrato da un “business trip” con obbiettivo i mercati di Stati Uniti, Singapore e Cina, da dove arriva una prima novità per la “multinazionale tascabile” veneta: un nuovo distributore sul grande mercato orientale per la linea Autobella, un mix di prodotti per l’automobile “made in Italy”, ma anche targati “Allforclean”, l’azienda cinese, controllata al 100% da Idrobase Group.

“Allforclean-Idrobase China”, nata nel 2004, conta una cinquantina di dipendenti; oltre ad essere base logistica per la penetrazione orientale della casa-madre padovana, produce soluzioni per il settore del “cleaning” e del “car washing”: ricerca, ingegnerizzazione, commercializzazione delle produzioni sono italiani, così come il management. La produzione è destinata per il 50% all’estero, soprattutto U.S.A., mentre l’altra metà è assorbita da prodotti specifici per il mercato interno.

E’ inoltre definitivamente avviata nello stabilimento di Ningbo la produzione di detergenti per il lavaggio ecologico dell’auto; Daerg China è un’iniziativa imprenditoriale italiana, nata nel 2021 dalla sinergia fra “Idrobase Group” e “Daerg Chimica” per offrire una soluzione combinata fra detergenza e “hardware” meccanico, finalizzata al mercato cinese dell’autolavaggio, che ogni anno si arricchisce di 21 milioni di veicoli.

Infine, Idrobase Group annuncia un importante evento: lunedì 10 Luglioprossimo, ad un anno dal disastroso incendio, sarà inaugurato il nuovo magazzino con gli annessi uffici, realizzati per favorire nuove modalità lavorative e rispettando la filosofia aziendale “Respira aria sana”; il taglio del nastro sarà anticipato da due giorni dedicati alla clientela internazionale.

“Sarà una festa – conclude Ferrarese - ma soprattutto il suggello di un percorso, dove un elemento di crisi è diventato occasione di riflessione e crescita aziendale.”