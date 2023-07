Il bio a raccolta, D’Eramo: primo obiettivo realizzare marchio bio per dare nuovo impulso al consumo. VIDEOINTERVISTA

"Il primo obiettivo è realizzare il marchio bio, un elemento in più, non solo come certificazione e credibilità, ma soprattutto come impulso per la ripresa definitiva per il consumo dei prodotti bio. La procedura è complessa e per questo abbiamo iniziato a lavorare da subito con gli uffici e il tavolo politico, composto dalla rappresentanza delle categorie così da raccogliere subito un importante e strategico risultato".

Così ad AGRICOLAE Luigi D'Eramo, sottosegretario Masaf, in occasione dell'incontro "Il Bio a raccolta" organizzato oggi a palazzo Rospigliosi a Roma.