Il Cib in Lombardia per la seconda tappa del Farmingtour: inaugurato il nuovo impianto biometano della società agricola Palazzetto

Si è tenuta oggi a Grumello Cremonese, in provincia di Cremona, la seconda tappa della nuova edizione del FarmingTour, il viaggio del biogas ideato e organizzato dal CIB - Consorzio Italiano Biogas.

Protagonista di questo secondo appuntamento è stata la Società Agricola Palazzetto, socia del Consorzio, e azienda di eccellenza del territorio cremonese, uno dei primi impianti biogas integrati all’allevamento d’Italia che oggi in occasione dell’iniziativa del CIB ha inaugurato anche il suo nuovo impianto biometano che produrrà 630 metri cubi/h di biometano, 5.000.000 ca. di metri cubi/anno che permetteranno un risparmio di 11.760 t anno di CO2 eq. Il nuovo impianto della Palazzetto, associata alla filiera Granlatte di Granarolo, è stato realizzato da AB Energy S.p.A. (sistema di upgrading del biogas in biometano e cogeneratore) e Corradi & Ghisolfi (progettazione e realizzazione sezione di biologia, opere edili e impiantistiche), aziende socie del Consorzio Italiano Biogas.

Ernesto Folli, imprenditore agricolo e a capo della Società Agricola Palazzetto, ha dichiarato in apertura dei lavori del FarmingTour a Grumello: “Ringrazio il CIB per aver scelto la Palazzetto per la nuova tappa del FarmingTour in una giornata importante per la nostra azienda che oggi aggiunge un nuovo tassello: il nuovo impianto biometano. Fin dal 2009 con il primo impianto biogas e gli investimenti sulle nuove tecniche agricole e zootecniche abbiamo migliorato la qualità e il benessere degli allevamenti per offrire produzioni di qualità e produrre energia rinnovabile”.

Un traguardo importante per l’azienda di Grumello che negli anni ha saputo rappresentare un modello di economia circolare all’avanguardia grazie agli importanti investimenti in innovazione (come, ad esempio, la stalla robotizzata per la mungitura e pratiche di agricoltura di precisione) e tutela del suolo (minima lavorazione e fertilizzazione organica con digestato) che ne fanno un fiore all’occhiello per il cremonese e per tutta la Lombardia, una regione che i suoi 500 impianti biogas (che rappresentano un quarto di quelli presenti in Italia) rappresenta oggi il cuore del settore nel nostro Paese.

"Tra le tappe del nostro Tour non poteva mancare la Lombardia, una Regione chiave per lo sviluppo del biogas che da sempre supporta con politiche lungimiranti la nostra filiera. Ed è significativo che proprio dall'area del cremonese, che vede all'attivo circa 173 impianti biogas agricolo, si apra una nuova stagione di investimenti: oggi, infatti, inauguriamo il nuovo impianto biometano dell'azienda Palazzetto, un esempio virtuoso che unisce pratiche agroecologiche, zootecnia di qualità e da oggi anche produzione di gas rinnovabile che può giocare un ruolo primario nella transizione energetica e non solo, rafforzando la competitività delle aziende del settore e favorendo la tutela ambientale e climatica. Grazie al lavoro svolto sul territorio dalla Palazzetto, possiamo dire che il connubio tra digestione anaerobica e zootecnia rappresenta un legame consolidato che consente di generare diverse esternalità positive ed è un modello in grado di essere replicato anche da altre realtà agricole.", dichiara Piero Gattoni, Presidente del CIB.

Al taglio del nastro del nuovo impianto biometano dell’azienda Palazzetto anche il Sindaco di Grumello Cremonese, Maria Maddalena Visigalli, che ha sottolineato: “Il nostro territorio si arricchisce di un impianto che rappresenta la sintesi tra la richiesta di energia sostenibile, l’economia circolare nel rispetto e nella tutela del territorio. È l’obiettivo perseguito in questi anni dall’Azienda Palazzetto che ha messo in campo innovazione, energie e investimenti. Mi fa piacere sottolineare l’attaccamento al territorio, al nostro territorio, che viene tramandato da generazioni e che attualmente trae nuova linfa dalle nuove idee e progetti dei più giovani.”. Presente, inoltre, per l’occasione anche Paolo Mirko Signoroni, Presidente della Provincia di Cremona.

Importante la presenza di agricoltori, imprenditori e addetti ai lavori interessati alle novità più significative che riguardano il settore alle prese con gli investimenti legati allo sviluppo del biometano previsti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al centro degli approfondimenti della mattinata del FarmingTour.

Oggi il settore è in attesa di conoscere i risultati del primo bando per gli incentivi PNRR allo sviluppo del biometano, pubblicato dal GSE a inizio anno e conclusosi il 31 marzo scorso e dell’emanazione del secondo bando previsto per luglio prossimo. Sulle prossime sfide che attendono il mondo del biogas agricolo, il Presidente del CIB Piero Gattoni ha aggiunto: "Nonostante i tanti casi di eccellenza, come questo della Palazzetto, riscontriamo ancora barriere e ritardi normativi che rischiano di rallentare il percorso di crescita del settore. Nei prossimi mesi il Consorzio proseguirà la sua attività per favorire un’accelerazione degli iter e sollecitare la revisione delle regole che, ad oggi, non permettono alla nostra filiera di esprimere a pieno il proprio potenziale produttivo. In questo contesto riteniamo necessario che il nuovo Pniec colga le sfide attuali e che rafforzi il quadro normativo per lo sviluppo del biogas e biometano. In aggiunta, serve urgentemente prevedere un supporto alla produzione di biogas per gli impianti che hanno terminato il periodo incentivante e che rischiano di interrompere la produzione e per tutti quelli che non riusciranno a riconvertire a biometano. La digestione anaerobica è un’infrastruttura strategica per la transizione agroecologica del nostro settore e nessun impianto deve spegnersi.”, conclude Gattoni.

Le prossime tappe

Il FarmingTour proseguirà il 15 giugno in Friuli Venezia Giulia, alla Soc. Agr. Principi di Porcia di Azzano Decimo (PN) e si concluderà il 14 settembre in Emilia - Romagna alla Soc. Coop. Agr. Il Raccolto di Bentivoglio (BO). Per maggiori informazioni e iscriversi alle singole tappe, è attivo il sito www.consorziobiogas.it/farming-tour.