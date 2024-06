Il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP a New York per il Summer Fancy Food Show

Il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP è pronto a volare a New York in occasione del Summer Fancy Food Show, la principale fiera b2b dedicata al mondo delle specialità alimentari e del beverage, in programma dal 23 al 25 giugno. Un evento che nelle passate edizioni ha richiamato migliaia di visitatori professionali tra buyer, grossisti ed importatori.

Al Summer Fancy Food, il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP sarà presente all’interno del Padiglione Italia al Level 3 — booth 2519 con l’obiettivo di continuare a far conoscere questa eccellenza della salumeria italiana, facendo cultura di prodotto e sviluppando attività di business networking, per incrementare ancora di più le opportunità in un Paese come gli Stati Uniti che rappresentano il principale Paese extra UE di destinazione del Prosciutto Toscano DOP.

“Gli Stati Uniti sono il principale Paese extra UE di destinazione del Prosciutto Toscano DOP, con un giro d’affari che assorbe una quota pari al 15% del fatturato export del comparto, afferma il Direttore del Consorzio Emore Magni. “Un mercato quindi per noi molto importante, dove continuiamo a registrare buone performance. L’obiettivo è di continuare a dare slancio alle esportazioni verso questo Paese, che ha imparato a conoscere ed amare il nostro prodotto dal 2015, anno in cui si sono aperte per noi le porte al mercato USA”.