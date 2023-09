Il gusto del biologico targato Cia al SANA 2023. Dal 7 al 9 settembre a Bologna

Conto alla rovescia per la 35^ edizione del SANA, in programma a BolognaFiere dal 7 al 9 settembre, tre giorni dedicati al food sotto lo slogan “Naturalmente, Bio”. Protagonista, come ogni anno, Cia-Agricoltori Italiani, che sarà al Salone con un grande spazio espositivo al Padiglione 29 Stand A57 - F65. Al centro le tante aziende associate bio, con un calendario fitto di eventi e incontri, show cooking e tasting.

GLI EVENTI ALLO STAND CIA - Una tre giorni di collettiva per promuovere le migliori produzioni dell’agricoltura biologica italiana, con la partecipazione di 17 imprese del settore targate Cia, in arrivo da Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana. Racconteranno l'anima bio di tante materie prime e tipicità regionali, dando appuntamento, allo stand confederale, con un ricco programma di degustazioni e talk show nella Show Cooking e Tasting Area (in allegato).

I CONVEGNI - Nella giornata inaugurale del Salone, giovedì 7 settembre, alle ore 10, il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, parteciperà all’evento di apertura “Rivoluzione Bio”, intervenendo alla prima tavola rotonda “Osservatorio SANA. Mercato italiano bio e Piano d’azione nazionale”. In agenda, invece, per venerdì 8 settembre, alle ore 15, presso la Sala Melodia (Centro Servizi - Blocco B), il convegno Anabio-Cia e IBMA Italia su “Il Biocontrollo: le moderne ed efficaci strategie nella difesa fitosanitaria”. L’incontro avrà inizio con i saluti di Giacomo De Maio, presidente IBMA Italia e Giuseppe De Noia, presidente Anabio-Cia. A seguire le relazioni: “Il biocontrollo e l’evoluzione normativa sui prodotti fitosanitari” di Gianfranco Romanazzi, presidente AIPP (Associazione Italiana per la protezione delle piante); “L’evoluzione del progetto sul Biocontrollo Cia-IBMA” di Fabio Chessa, responsabile biologico di Cia e “Le applicazioni in campo: esperienze a confronto” a cura dei tecnici IBMA e Cia. Alle 16:30le conclusioni del presidente nazionale Cia, Cristiano Fini.