Il metaverso per lo sviluppo economico e l’agroindustria. Evento con Agia-Cia

Riprendono, presso lo spazio di Binario F, l’hub di Meta a Roma, gli incontri del percorso Vagone FMD. Da 01 a 100, a cura di Fondazione Mondo Digitale. A partire da giugno 2023 in una serie di incontri riservati, policy maker, decisori pubblici, mondo accademico, pubblica amministrazione, associazioni di categoria, piccole e medie imprese esplorano la tecnologia del metaverso e le sue implicazioni nell’economia, nella cultura e nella formazione, in momenti di approfondimento, grazie a esperienze immersive, commentate poi nel brainstorming finale.

Protagonista del prossimo appuntamento, l’8 giugno dalle 14.30 alle 16.30, è Agia-Cia, l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia-Agricoltori Italiani, che parteciperà con Enrico Calentini, presidente nazionale, e una nutrita rappresentanza di associati. Nel corso del pomeriggio ci sarà uno scambio di esperienze legate alle nuove tecnologie del digitale nell’agroalimentare, in particolare sulle possibilità legate alla concezione del prodotto di qualità in un ambiente immersivo creato per raccontarlo. Vedremo come il Metaverso costituisca una grande opportunità per scoprire la storia di un marchio, di una cantina, per scegliere le materie prime, per conoscere la provenienza delle nostre eccellenze enogastronomiche.

L’agenda della giornata prevede dunque una prima sessione con i saluti di benvenuto da parte di Fondazione Mondo Digitale, Meta e Cia; una seconda sessione di introduzione al Metaverso, con la partecipazione di Engineering, che spiega cos’è questa nuova frontiera tecnologica, e infine di Prosciutto San Daniele, consorzio che ha già sperimentato il Metaverso per raccontarsi e raggiungere un pubblico ampio. Proprio durante questa sessione gli ospiti in sala avranno la possibilità di entrare nel Metaverso attraverso i Meta Quest 2. Infine, è previsto un brainstorming finale in cui i soci Cia parleranno di impressioni e riflessioni sul tema.

Negli incontri precedenti del percorso abbiamo esplorato le connessioni con il mondo della scuola insieme al MIUR, la dimensione artistica con il MAXXI e con la manifestazione Videocittà, il turismo con Federturismo-Confindustria, l’ambito musicale con FIMI, il settore sanitario con SIMMED, l’universo Pmi con ANITEC-ASSINFORM, il mondo accademico con la CRUI.

Interverranno: Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione Mondo Digitale; Costanza Andreini, Public Policy Manager Italy Meta; Francesco Iacarella, Project Manager Engineering; Enrico Calentini, presidente nazionale Agia-Cia; Giulia Mastrorosato, Business Manager TechStar; Matteo Grillo, responsabile marketing e comunicazione Consorzio del Prosciutto di San Daniele.