Il ministro Francesco Lollobrigida all'”Agrifood Summit”

ll 10 luglio 2024, a partire dalle 9.30, si terrà in live streaming l’evento “ AgriFood Summit - Coltivare la sostenibilità per crescere", appuntamento del Sole 24 Ore dedicato alla filiera agroalimentare.

L’Italia è un esempio di sicurezza alimentare a livello mondiale, ma in questi anni il settore si trova ad affrontare sfide complesse: cambiamenti climatici che causano fenomeni meteorologici estremi, crisi mediorientale e guerra in Ucraina che impattano su logistica e import-export, la piaga del caporalato tristemente tornata in prima pagina dopo il caso Satman Singh nell’Agro Pontino. Davanti a questo scenario gli esperti non hanno dubbi: per garantire la propria crescita, l'agricoltura ha un’unica strada, la sostenibilità. Non solo ambientale ed economica, ma anche sociale, perché soltanto la sinergia di questi tre aspetti, favorita da una corretta innovazione e da un’evoluzione controllata, potrà permettere al settore di sviluppare i giusti strumenti per fronteggiare queste sfide.

La sostenibilità, che è al centro anche della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 dell'Unione Europea, sarà il focus della mattinata di lavori durante la quale rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, imprenditori ed esperti discuteranno del rapporto con l’UE e delle problematiche dell’export dei prodotti Made in Italy in un contesto mondiale di crisi, racconteranno le innovazioni in grado di coniugare sostenibilità e competitività, e indicheranno le strade per un futuro di crescita nel rispetto di ambiente e lavoratori.

La giornata si aprirà alle 09.30 con i saluti di apertura del direttore del Sole 24 Ore , Fabio Tamburini, ai quali seguirà un’intervista a Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che tratterà l’esigenza di strategie economicamente sostenibili dal Green Deal della Politica Agricola Comune all’export a rischio guerra. A seguire interverranno sul temaCristiano Fini, Presidente CIA-Agricoltori Italiani, Gianluca Lelli, Capo Area Economico Coldiretti , e Giacomo Vigna, Dirigente Agroindustria - Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Successivamente, un’intervista a Daniele Caceffo, Head of Agriculture di Generali Italia , esplorerà le sfide del settore agricolo, i bisogni emergenti e la necessità di nuove misure. Subito dopo si parlerà della tutela del Made in Italy dalla concorrenza sleale e dall’Italian Sounding con Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari , e Andrea Mainardi, chef e conduttore televisivo , che condivideranno le loro esperienze e punti di vista.

A mattinata inoltrata il focus si sposterà sul futuro delle coltivazioni, discutendo di Intelligenza Artificiale e Agricoltura rigenerativa. Susanna Debenedetti, Coordinatrice dell'area Agricoltura Organica e Rigenerativa per Deafal , Sara Faravelli, Corporate Communication Director di Purina Southern Europe - Nestlé Purina , eBarbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia , offriranno un’analisi approfondita sulle prospettive tecnologiche e sostenibili del settore.

Più tardi l'attenzione si concentrerà sulle potenzialità del vertical farming con Laura Cammarisano, Postdoctoral Researcher dell'Istituto per l’orticoltura di Leibniz e assistente professore in Orticoltura protetta presso l'University of California Davis , e Stefania De Pascale, docente di Orticoltura all'Università Federico II di Napoli , che illustreranno i benefici di questa innovativa tecnica agricola. Le strategie per ottimizzare le attività agribusiness riducendo i costi e aumentando la competitività saranno il tema sul quale si confronteranno Sabrina Dallagiovanna, Co-Owner di Molino Dallagiovanna , Marco Lazzari dell'ufficio Sales Agri di BPER , e Veronique Mazza, C&I National Account per il Centro Nord di SENEC , che condivideranno le loro esperienze e soluzioni.

Seguirà un panel dedicato all’agroenergia, durante il quale i relatori spiegheranno che ruolo potranno avere l’agrivoltaico, il biometano e il biogas nel fronteggiare la crisi energetica. Pier Lorenzo Dell’Orco, Amministratore Delegato di Italgas Reti , Valentina Lasorella, ricercatrice del CREA Politiche e Bioeconomia , e Rolando Roberto, Vicepresidente di Italia Solare e coordinatore del gruppo di lavoro sull'agrivoltaico , offriranno una panoramica su queste soluzioni innovative.

La mattinata si chiuderà con un focus dedicato al vino, esplorando come la viticoltura possa essere un modello di sostenibilità. Lorena Troccoli, Real Estate Manager di Ruffino e partner del progetto LIFE VitiCaSe , Rebecca Valent, enologa di Borgo Stajnbech , e Riccardo Velasco, Vicepresidente di PIWI Italia e Direttore del Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia del CREA, discuteranno delle migliori pratiche sostenibili nel settore vitivinicolo.

La partecipazione è gratuita previa registrazione suhttps://24oreventi.com/agrifood2024