Il ministro Lollobrigida a Cesena, Buonguerrieri (FdI): Importanti rassicurazioni per le imprese. Agricoltura centrale per economia e salute

Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, oggi ha accompagnato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, il Presidente della Commissione Agricoltura al Senato Luca De Carlo, in una visita all'Orogel di Cesena prima dell'appuntamento con il convegno "Verso il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari: le nuove sfide dell'agroalimentare tra sicurezza, logistica e trasformazione" tenutosi al campus universitario della città malatestiana.

"Il Ministro ha potuto nuovamente toccare con mano l'eccellenza delle nostre imprese - dichiara Buonguerrieri - e il confronto con il presidente Bruno Piraccini e l'amministratore delegato Giancarlo Foschi è stato molto importante per raccogliere preziose sollecitazioni per la ripartenza dell'agricoltura romagnola nel post alluvione; ma anche per evidenziare l'importante ruolo che l'innovazione e la tecnologia gioca nel futuro del settore primario. Il settore agroindustriale romagnolo, pesantemente colpito dalle alluvioni di maggio, ha trovato rassicurazione nelle parole del Ministro Lollobrigida: dopo lo stanziamento dei primi 175 milioni per l'agricoltura arriveranno altre risorse e il Masaf si è già mosso anche a livello comunitario per reperire finanziamenti a livello europeo. Il Governo Meloni non lascerà indietro nessuno, tantomeno l'agricoltura, spina dorsale dell'economia romagnola".

Durante il convegno il Ministro Lollobrigida ha sottolineato l'importanza che agricoltori e allevatori hanno nella manutenzione del territorio, soprattutto quello collinare e montano. "Sono dei veri e propri presidi per contrastare il rischio idrogeologico - rimarca Buonguerrieri - e la loro opera può quantomeno mitigare gli effetti di ondate di maltempo come quelle di maggio. Ma da Lollobrigida è arrivato anche un messaggio positivo sul futuro dell'agricoltura e sull'impegno del Governo a favore della produzione di buon cibo italiano, determinante per la salute della nostra Nazione, che non a caso è seconda al mondo per longevità e stile alimentare sano: il sistema agroalimentare italiano può essere un modello per l'Europa e il mondo. Con questa visita e la sua partecipazione al convegno, il Ministro ha dimostrato ancora una volta la vicinanza del Governo alla nostra gente e alle nostre aziende, così profondamente colpite dal maltempo. Ringraziamo Lollobrigida, il senatore De Carlo e il Viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, anche oggi presente sul territorio".