Il presidente Mattarella incontra in Ghana i rappresentanti di Bf Spa

Oggi il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, durante la sua visita ufficiale in Ghana, terrà una serie di incontri con i rappresentanti di importanti realtà italiane presenti sul territorio del paese africano.

Tra le realtà che operano in Ghana, il Presidente Mattarella incontrerà anche i rappresentanti di BF Spa, in particolare il Presidente di BF GHANAGeorge Mickhael e il direttore Agro-Industriale di BF Spa Claudio Pennucci.

Il Gruppo BF opera in Ghana attraverso la sua controllata BF GHANA che, in seguito all’acquisizione del ramo d’azienda operativo di MUSAHAMAT, ha nel suo organico circa 260 lavoratori e ha ottenuto una concessione per la coltivazione di un’area sita nella regione del fiume Volta per un’estensione di circa 1.700 ettari. In base agli accordi sottoscritti tra le parti, BF GHANA diverrà assegnataria di un’ulteriore concessione per la coltivazione di un’area sita nella stessa regione per un’estensione di circa altri 5.900 ettari, per un complessivo di oltre 7.500 ettari.

Il piano industriale 2024-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BF GHANA, prevede, tra l’altro, la coltivazione e produzione di mais, soia, grano, riso, pomodoro, destinati al mercato interno, e banane, nonché investimenti per la costruzione e implementazione di un sistema di irrigazione che consentirà l’estrazione dell’acqua dal fiume Volta e includerà linee portanti per trasportare e fornire l'acqua in tutta l’area coltivabile.