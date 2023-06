Il Presidente UCI, Mario Serpillo: Bando Agrisolare, imperdibile opportunità per la nostra agricoltura

“L’Unione Coltivatori Italiani, esprime profondo compiacimento per il nuovo decreto relativo al “Bando Agrisolare 2023” che la Commissione Europea ha recentemente approvato - dichiara il Presidente Mario Serpillo. Questa misura, inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede un finanziamento a fondo perduto fino all'80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici, con un fondo totale di un miliardo di euro. È un passo significativo, considerando che rappresenta un raddoppio rispetto al provvedimento precedente."

"Il decreto introduce un nuovo regime di aiuti per interventi su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale - prosegue il Presidente Mario Serpillo - l’obiettivo primario è promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili e ridurre i costi di produzione delle imprese. Attualmente, le spese energetiche rappresentano oltre il 20% dei costi variabili che gravano sulle aziende. Le nuove opportunità di approvvigionamento permetteranno loro di generare energia da fonti rinnovabili utilizzando i propri edifici, senza occupare ulteriore suolo, e rappresentano un passo fondamentale verso la sostenibilità del settore. Queste misure non solo contribuiranno a ridurre i costi di produzione, ma aumenteranno anche la competitività dell'Italia sul mercato internazionale."

"Nel decreto sono contenute disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici - spiega il Presidente Mario Serpillo – con indicazioni dettagliate per i diversi tipi di aziende. Ad esempio, le imprese agricole di produzione primaria su tutto il territorio nazionale potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto fino all'80%, con la possibilità di adottare l'autoconsumo condiviso. Il finanziamento per questa categoria ammonta a circa 700 milioni di euro. Allo stesso modo, le imprese di trasformazione di prodotti agricoli potranno ottenere un contributo a fondo perduto fino all'80% e avranno la libertà di vendere l'energia prodotta sul mercato, senza vincoli di autoconsumo. Questa misura è dotata di un finanziamento di circa 150 milioni di euro."

"Inoltre, il decreto prevede un contributo a fondo perduto del 30% per le imprese agricole di produzione primaria, con maggiorazioni per le piccole e medie imprese e per le aree svantaggiate", continua il Presidente dell’ UCI, Mario Serpillo. "Le imprese avranno la possibilità di vendere l'energia prodotta sul mercato senza l'obbligo di autoconsumo. Il finanziamento assegnato a questa categoria ammonta a circa 75 milioni di euro. Infine, le imprese che effettuano la trasformazione da attività agricola a non agricola potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto del 30%, con la possibilità di vendere l'energia prodotta sul mercato senza vincoli di autoconsumo."

"Oltre a tutte queste misure, nel Bando Agrisolare 2023, sono state apportate altre importanti modifiche per incentivare ulteriormente l'adozione di energia solare. Desidero, dunque, sottolineare ancora l'importanza di questi fondi cui le aziende potranno accedere – conclude il Presidente del’UCI Mario Serpillo – poiché essi costituiscono una grande opportunità da cogliere senza indugi per promuovere l'energia rinnovabile e migliorare la competitività delle imprese. Questo decreto ci permette di garantire uno sviluppo sostenibile per l'Italia, con benefici per l’agricoltura, per l'ambiente e per l'economia."