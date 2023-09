Il Prosciutto di Parma in vetrina a Milano durante la Fashion Week

Da martedì 19 a lunedì 25 settembre, il Prosciutto di Parma sarà in vetrina a Milano in occasione della Fashion Week, con un tram “vestito” ad hoc, che accompagnerà i visitatori per le strade della capitale italiana della moda, facendo vivere loro un’esperienza di gusto ed autenticità.

Il nuovo piano di comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Parma, inaugurato all’inizio dello scorso anno, ha l’obiettivo di ampliare il suo target di riferimento, senza ovviamente mai trascurare il pubblico consolidatosi nel corso degli anni. Accanto allo sviluppo dei canali digitali e social e alle attività presso i punti vendita, gli eventi ricoprono un ruolo fondamentale, per la loro capacità di coinvolgere il pubblico in momenti di condivisione particolarmente apprezzati.

Un esempio su tutti è il tour itinerante #UnaFettaDiParma, che in questi due anni sta portando in giro per l’Italia un food truck personalizzato con a bordo l’ambassador Filippo Magnini, che intrattiene i visitatori preparando una selezione di panini creativi. #UnaFettaDiParma, claim utilizzato anche per le altre attività di valorizzazione del prodotto, ha come obiettivo quello di esaltare l’unicità del Prosciutto di Parma e il legame inscindibile con il suo territorio. E si propone di farlo anche nella settimana più patinata della moda italiana.

“La sfida accolta ora dal Consorzio è quella di portare il prodotto in un contesto inaspettato, dove la sua unicità e distintività diano vita ad un racconto a più voci, capace di mostrare quanto sia attuale e di tendenza l’autenticità del Prosciutto di Parma” annuncia Alessandro Utini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.

L’evento, aperto a tutti, si svolgerà a bordo di un tram in movimento, completamente brandizzato, che partirà da piazza Castello ogni giorno.

Tra gli ingredienti principali c’è senza dubbio la musica, che sarà in filodiffusione durante tutto il giorno e live nell’orario aperitivo, con dj-set e ospiti inaspettati come N.A.I.P., il “one man show” diventato famoso grazie a X Factor, che si esibirà venerdì 22 settembre. A completare il palinsesto musicale, la fashionista Sally Bumps e il duo dj Riccardo e Corrado.

Non mancheranno poi tanti artisti. Tra questi, la creativa e influencer Linea Daria personalizzerà le t-shirt in limited edition di Prosciutto di Parma. L’illustratrice e fashion designer Chiara Giusti sarà invece a disposizione del pubblico per ritratti dal tocco glam. Inoltre, gli ospiti più fortunati potranno aggiudicarsi la bag dell’evento con il ricamo delle proprie iniziali, a cura del brand Libera DS.

Spazio poi alla fotografia con Silvia Cardia, che immortalerà l’autenticità dei milanesi (e non) a bordo del tram, grazie ad uno street casting per le vie della città che farà diventare, chi lo desidera, "modello/a per un giorno".

Senza dimenticare, ovviamente, l’assaggio di Prosciutto di Parma, che sarà servito con proposte gourmet e abbinamenti speciali.

L’appuntamento è quindi dal 19 al 25 settembre a Milano. Il programma completo e l’itinerario sono consultabili sul sito www.prosciuttodiparma.com