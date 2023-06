Imballaggi, Lega: “Regolamento UE non deve vedere la luce”

“Con il parere negativo da parte delle commissioni Attività produttive e Ambiente della Camera sul regolamento europeo sugli imballaggi, la maggioranza dimostra di avere le idee chiare: questo provvedimento non deve vedere la luce. È ostile e pericoloso per il nostro sistema produttivo e avrebbe un impatto fortemente negativo per il nostro Paese che ha già sviluppato di un ciclo di trattamento dei rifiuti da imballaggio in grado di conseguire gli obiettivi europei di riciclo fissati per il 2025 e per il 2030. Il regolamento è estremamente dannoso per la nostra economia e potenzialmente peggiorativo per l’ambiente stesso non essendo suffragato da un’analisi attendibile costi-benefici. Con il parere contrario, abbiamo anche presentato una serie di proposte migliorative al regolamento su cui il governo dovrà impegnarsi nella fase negoziale. La nostra visione di futuro per il Paese è chiara. Spiace che le opposizioni, ancora una volta, abbiano preferito votare contro l’interesse degli italiani, presentandosi nelle commissioni addirittura con tre pareri diversi. Dovranno spiegarlo alle migliaia di aziende attive nel settore degli imballaggi che rappresentano un’eccellenza del nostro sistema produttivo”.

Lo dichiara il deputato della Lega Andrea Barabotti, relatore del parere, insieme ai colleghi Giorgia Andreuzza, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Salvatore Di Mattina, Alberto Gusmeroli, Elisa Montemagni, Graziano Pizzimenti, Luca Toccalini e Gianpiero Zinzi.