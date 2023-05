Imballaggi, Lollobrigida: uscire da posizioni ideologiche. Rischio desertificazione territorio con gravi rischi sociali. Serve pragmatismo

“Dobbiamo uscire da posizioni ideologiche ed entrare in una ottica più pratica. Il mondo non è un patrimonio solo della piccola Europa, ci sono nazioni che non guardano alla sostenibilità ambientale con la nostra stessa attenzione. Questo non significa impegnarsi meno ma inquadrare il problema permettendo alle nostre aziende di sopravvivere, il rischio altrimenti è la desertificazione del territorio con conseguenze sociali devastanti. Serve dunque sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Su imballaggi, fitofarmaci e fauna selvatica noi siamo pragmatici. I nostri allevatori e imprenditori sono i migliori al mondo in termini di rispetto dell’ambiente, dobbiamo avere questa consapevolezza.”

Così il ministro Masaf Lollobrigida nel corso del punto stampa all’Ippodromo San Rossore di Pisa

“Anche in Europa stiamo trovando altri paesi che hanno la nostra stessa sensibilità per ovviare a chi in termini ideologici vorrebbe cancellare la produzione e la trasformazione in Ue per costringere i cittadini a comprare merci prodotte senza tutela dei lavoratori e dell’ambiente. Questo è illogico, occorre tornare a ragionare con l’obiettivo di perseguire la tutela dell’ambiente senza però cancellare le attività umane.”