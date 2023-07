Immigrazione, Lollobrigida: sia legale e premiante per Paese che ospita e quello di provenienza

"Le nostre imprese hanno bisogno della forza lavoro che viene dai migranti, ma l'immigrazione deve essere legale, altrimenti si genera caos e disordine".

Così il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento a Fenix, la festa nazionale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

"La destra italiana ha teso una mano all'Africa e vuole metterla nelle condizioni di produrre e poter garantire autosufficienza alimentare". Non solo: "anche mettere i propri prodotti a disposizione degli altri Paesi". "Dobbiamo puntare a far sviluppare l'Africa".

"I Paesi dall'altra parte - ha proseguito - hanno il nostro stesso obiettivo". Qualche giorno il ministro ha incontrato l'ambasciatore e il ministro del Bangladesh ed è emerso come con la metà dei soldi che servono per gli scafisti, un giovane può studiare e apprendere i rudimenti della lingua italiana e le regole del vivere civile del Paese che ospita. Un modello questo che, attraverso flussi organizzati, può - secondo Lollobrigida - "consentire di sostenere settori deboli in termini di manodopera e di arricchire il Paese di provenienza quando il migrante vorrà poi tornare a casa".

Come è già successo in Marocco - da quanto ha potuto apprendere AGRICOLAE da fonti diplomatiche del Paese - dove i migranti che hanno lavorato in Emilia Romagna e hanno appreso il Know how italiano hanno fondato dei veri e propri distretti del cibo.

"Noi abbiamo però chiesto al Bangladesh la premialità: la diamo a chi fanno entrare le persone legalmente e si riprendono indietro i criminali. Con l'Africa stiamo applicando lo stesso tipo di modello".