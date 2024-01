Immigrazione, Meloni: lavorare in Africa con politiche efficaci e strutturali. Decreto flussi, potenziate strutture ma occorre snellire procedure

“Sul tema immigrazione ci si aspettava di più e mi assumo le responsabilità. Questa è però una sfida epocale, sto cercando di risolvere il problema strutturalmente. Per far questo serve un coinvolgimento internazionale al quale mi sto ampiamente dedicando e poi soluzioni strutturali, e qui torniamo al Piano Mattei. L’obiettivo è lavorare in Africa, fermare le partenze in Africa ed aprire lì degli hotspot per stabilire chi abbia diritto ad arrivare in Europa e lavorare sulla migrazione regolare. Siamo stati il primo governo che ha attivato il decreto flussi per tre anni, perché un altro elemento per vincere l’immigrazione irregolare è dare segnali sulla migrazione legale.”

Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa -rinviata due volte per motivi di salute- di fine anno.

“È un lavoro molto complesso, alcune cose cominciano a cambiare. È cambiato l’approccio. L’Italia ha portato nell’ultimo anno sulla migrazione un approccio serio e non ha avuto problemi a farsi ascoltare. La questione seria su come affrontare a livello europeo la migrazione non l’aveva mai posta nessuno prima, nemmeno l’Italia. In Europa adesso non si parla più solo di distribuire in Ue i migranti ma di lavorare in Africa con politiche efficaci, questo è anche merito nostro.

La situazione geo politica attuale è molto complessa e il tema migrazione riguarda più temi, compresa la destabilizzazione costruita ed occorre lavorare su ogni fronte. Non sono soddisfatta ma vogliamo vincere la sfida alla fine di questa legislatura. Vogliamo combattere i trafficanti e fermare l’immigrazione irregolare, difendere il diritto a non dover immigrare e lavorare sull’immigrazione regolare.

Sul decreto flussi.

C’è una complessità oggettiva in cui si accavallano le richieste 2023 a cui si aggiungeranno le richieste 2024. È un carico di lavoro enorme. Bisogna valutare ipotesi di snellimento delle procedure, nel mentre abbiamo rafforzato gli organi che se ne occupano.

Il ministro Tajani ha rafforzato il personale nei paesi d’origine, stessa cosa sta facendo con le prefetture il ministro Piantedosi. Abbiamo una difficoltà oggettiva in questa fase iniziale ma confido che andremo in maniera più spedita. Ricordo comunque che il sistema andava in tilt con numeri molto minori in precedenza, abbiamo però chiaro il problema e stiamo potenziando le strutture. Ragioneremo poi sullo snellire alcune procedure.