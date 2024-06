Impresa Agricola, La nostra I.A. Il nuovo numero di CREAFUTURO: azienda Italia

L'ultimo numero di CREAfuturo è dedicato all’impresa agricola, tema di straordinaria attualità visto l’intenso dibattito che da mesi sta fervendo sullo status dell’agricoltore e sul suo reddito. A tale riguardo, ai microfoni di CREAIncontra il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida sottolinea le misure per le aziende contenute nel Decreto Agricoltura e coglie l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo CdA del CREA .

Attraverso il centro dedicato, il CREA Politiche e Bioeconomia , i risultati delle ricerche e i nostri dati – primi tra tutti quelli dello straordinario patrimonio della Rica – focus su com’è l’impresa agricola italiana oggi e in che modo si è evoluta nell'ultimo decennio. Come ha superato pandemia e guerra russo-ucraina? A fronte dei molteplici interventi di sviluppo rurale, , riesce ad usufruire dei relativi sostegni economici? Quali sono state le opzioni e le reazioni legate all’introduzione degli eco-schemi? Che opportunità ci sono per i giovani e le aree marginali? E non ultimo: in uno scenario così complesso, come sta cambiando il mercato del lavoro?

L’impegno del CREA per le imprese agricole, però, non si ferma all’aspetto economico…perché una cosa è certa – come sottolinea nel suo editoriale il prof. Andrea Rocchi, presidente CREA – qualunque sia la domanda relativa alle nostre imprese agricole, la parola “innovazione” è la risposta. Per questo, con il contributo degli altri Centri, sono evidenziate, settore per settore, le innumerevoli forme in cui la Ricerca può aiutare le aziende, soprattutto quelle micro, piccole e medie, vera ossatura del nostro sistema agroalimentare.

Partiamo dai fondamentali come l'acqua diventata, grazie agli effetti del cambiamento climatico, una spesa e una variabile impazzita, per cui sono necessarie soluzioni articolate e multi-approccio, come i ricercatori hanno sperimentato in Puglia. Altro elemento divenuto imprescindibile per la sopravvivenza dell’azienda sul mercato è la digitalizzazione, che permette una radicale ottimizzazione delle risorse, dei costi e dei tempi. Dall'agricoltura e dalla pioppicoltura di precisione agli impianti di trasformazione agroalimentare di ultima generazione, dalle tecnologie di stalla e pollaio ai modelli predittivi per l’acquacoltura, con un occhio sempre attento al benessere animale: è stata messa a punto un’ampia gamma di possibilità a supporto delle imprese e si sta sostenendo la nascita di filiere di nicchia innovative, come quella brassicola (divenuta ormai una certezza) o quella dei fiori eduli o delle colture orticole ad alto reddito (indoor, fuori suolo, piante per composti fitochimici e integratori alimentari) molto promettenti. Il CREA supporta anche la competitività aziendale, sia con la formulazione di prodotti innovativi sia ridisegnando l’intero processo produttivo con l'Italian Food design. Tuttavia, non si può parlare di imprese agricole senza chiedere un parere ai diretti interessati: i presidenti delle 4 maggiori Organizzazioni Agricole italiane – Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri – hanno detto la loro, su come vedono l’impresa agricola e su cosa sia importante puntare per il futuro.

Le imprese agricole sono protagoniste silenziose e spesso sottovalutate della nostra vita. Oltre l’immagine bucolica che nei più grandi a volte richiama e la frequente lontananza dalla consapevolezza dei più piccoli (la convinzione che il latte lo “faccia” il frigorifero non è poi così rara), sono la fonte del bene fondamentale per la sopravvivenza: il cibo. Si direbbe una ovvietà ma, nella società dell’abbondanza che spreca ancora troppi alimenti nella presunzione che saranno sempre disponibili, è un concetto da riaffermare con forza. Esse svolgono anche un’altra fondamentale funzione: sono le custodi del territorio. Custodi nell’interesse della collettività e, soprattutto, attente perché il territorio è imprescindibile risorsa per le coltivazioni e gli allevamenti. Ancora, gli imprenditori agricoli e le loro famiglie sono i “guardiani” delle tradizioni e della cultura delle aree rurali. Cultura identitaria dell’Italia tutta e che trova la sua rappresentazione – universalmente riconosciuta – in produzioni agroalimentari di eccellenza, vera e propria spina dorsale del made in Italy , oltre che elemento di attrattività turistica in sinergia con l’immenso patrimonio artistico, storico e paesaggistico italiano.

Non da ultimo, le imprese agricole sono alla base del fatturato prodotto dal nostro sistema agroalimentare nazionale, che pesa per il 15% sull’economia del Paese, valore di assoluta rilevanza rispetto alle altre nazioni avanzate del pianeta. E’ un ruolo che è necessario e possibile far crescere ulteriormente, considerate le risorse materiali e immateriali di cui disponiamo: ambiente naturale favorevole, varietà di prodotti, know-how, tecnologie, mercato e – soprattutto – agricoltori in grado di ottenere produzioni di eccellenza che riescono a conseguire un valore della Produzione Lorda Vendibile molto più elevata degli altri Paesi.

Sono punti di forza che però debbono fare i conti con ostacoli quali i cambiamenti climatici, le fluttuazioni dei prezzi, la competizione internazionale, gli shock causati da eventi eccezionali come le guerre, i costi dell’energia, le modifiche nei gusti e nei consumi alimentari. Inoltre, sono da tenere in conto anche vincoli di carattere strutturale quali la contenuta dimensione economica delle imprese – fattore che non garantisce al primario un ottimale peso contrattuale nelle relazioni con gli altri attori delle filiere – cui si aggiunge il fenomeno ormai storicizzato della senilizzazione della imprenditoria agricola.

Ne discende la necessità di un sostegno alle imprese agricole sull’aspetto regolativo, ad esempio con il rafforzamento del potere contrattuale nelle relazioni con gli altri attori della filiera, tra l’altro recentemente normato. Inoltre, è fondamentale la promozione degli investimenti per il rafforzamento dei redditi e per il contributo alla gestione sostenibile del territorio e delle risorse naturali (per quest’ultimo aspetto basti pensare alla Politica Agricola Comunitaria – PAC, che per il 2023-2027 destina 37 miliardi di Euro al nostro Paese).

