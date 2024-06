Impresa Agricola, La nostra I.A. Il nuovo numero di CREAFUTURO: il contributo delle Organizzazioni: Confagricoltura

L'ultimo numero di CREAfuturo è dedicato all’impresa agricola, tema di straordinaria attualità visto l’intenso dibattito che da mesi sta fervendo sullo status dell’agricoltore e sul suo reddito. A tale riguardo, ai microfoni di CREAIncontra il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida sottolinea le misure per le aziende contenute nel Decreto Agricoltura e coglie l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo CdA del CREA .

Attraverso il centro dedicato, il CREA Politiche e Bioeconomia , i risultati delle ricerche e i nostri dati – primi tra tutti quelli dello straordinario patrimonio della Rica – focus su com’è l’impresa agricola italiana oggi e in che modo si è evoluta nell'ultimo decennio. Come ha superato pandemia e guerra russo-ucraina? A fronte dei molteplici interventi di sviluppo rurale, , riesce ad usufruire dei relativi sostegni economici? Quali sono state le opzioni e le reazioni legate all’introduzione degli eco-schemi? Che opportunità ci sono per i giovani e le aree marginali? E non ultimo: in uno scenario così complesso, come sta cambiando il mercato del lavoro?

L’impegno del CREA per le imprese agricole, però, non si ferma all’aspetto economico…perché una cosa è certa – come sottolinea nel suo editoriale il prof. Andrea Rocchi, presidente CREA – qualunque sia la domanda relativa alle nostre imprese agricole, la parola “innovazione” è la risposta. Per questo, con il contributo degli altri Centri, sono evidenziate, settore per settore, le innumerevoli forme in cui la Ricerca può aiutare le aziende, soprattutto quelle micro, piccole e medie, vera ossatura del nostro sistema agroalimentare.

Ripensare i modelli imprenditoriali e le politiche per le nuove sfide globali – Editoriale di Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura

Il concetto di impresa è insito nella storia di Confagricoltura. Il primo articolo dello Statuto confederale pone l’imprenditore agricolo al centro dell’attività dell’Organizzazione. Non si tratta di una mera affermazione, bensì di un principio ispiratore di tutta l’azione sindacale, finalizzata all’efficienza delle imprese, a una competitività sempre più avanzata, a un generale orientamento verso la crescita e le innovazioni tecnologiche, in stretto collegamento con le altre parti della filiera agroalimentare per cogliere le aspettative dei consumatori in Italia e nel mondo.

I fatti di questi ultimi anni hanno dimostrato che l’Italia può fare affidamento su un solido sistema agroalimentare, di cui i nostri associati costituiscono una componente essenziale: collaborano con le nostre aziende oltre cinquecentomila addetti che sviluppano 64 milioni di giornate lavoro. Oggi, tuttavia, la responsabilità delle imprese non si esaurisce all’interno delle strutture produttive e sui mercati: le scelte vanno a incidere sul livello di benessere della società, sulle condizioni del lavoro, sulla protezione delle risorse naturali, sulla definizione concreta del concetto di sostenibilità. L’impresa agricola si sta evolvendo velocemente.

Le nostre aziende in molti comparti sono leader indiscusse per innovazione, capacità di stare sul mercato e di competere a livello internazionale. Rappresentiamo, come Confagricoltura, circa un terzo della SAU e il 45% della produzione agricola nazionale e del relativo valore aggiunto di settore. Le imprese stimolano la nostra agenda sindacale. Non a caso abbiamo chiesto e sostenuto l’introduzione dell’Agricoltura 4.0, che ha contribuito in modo determinante a modernizzare e a disegnare una nuova immagine del settore primario. Un lavoro che continua e che necessita di nuove risorse.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di un approccio strutturale al percorso di sviluppo dell’agricoltura, minacciata dagli effetti del cambiamento climatico. È importante accelerare nella definizione di un piano strategico dedicato che abbia la visione di un modello agricolo in grado di aumentare le produzioni e l’occupazione, con un rapporto più integrato tra tutti gli attori della filiera, anche in termini di migliore assegnazione del valore aggiunto. In questa direzione si colloca “Mediterranea”, l’associazione che abbiamo voluto insieme a UnionFood per rafforzare le filiere e la loro efficienza dal campo alla tavola, la sostenibilità delle produzioni e per efficientare la rete logistica e dei sistemi di stoccaggio. Una compagine del valore di 106 miliardi di euro, che offre lavoro a 650mila addetti.

Per raggiungere nuovi obiettivi le imprese agricole hanno bisogno di superare ostacoli vetusti, come eccesso di burocrazia, infrastrutture materiali e immateriali obsolete rispetto alle esigenze di oggi. Serve uno sforzo in questa direzione, così come in Europa occorre rivedere le politiche di settore. Gli ultimi mesi hanno posto all’attenzione di tutti l’inadeguatezza dell’attuale PAC, che penalizza la produzione mettendo a rischio l’indipendenza alimentare dell’Ue in una fase di elevata instabilità a livello internazionale.

