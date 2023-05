In casa Granlatte-Granarolo si inaugura il secondo impianto di biometano agricolo della filiera, uno dei primi in Italia

Viene inaugurato oggi il nuovo impianto di biometano dell’Azienda Agricola Palazzetto di Grumello Cremonese (CR), uno dei primi impianti integrati all’allevamento d’Italia, alla presenza delle massime istituzioni ( l’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste della Regione Lombardia Alessandro Beduschi, il Presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni, il sindaco del Comune di Grumello Cremonese Maria Maddalena Visigalli), del Presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari, dei Vicepresidenti Danio Federici e Gianluca Ferrari, e di Isaia Puddu, Direttore Generale della Cooperativa Granlatte.

Il nuovo impianto rappresenta un modello virtuoso in termini di sostenibilità: produce infatti 630 metri cubi/h di biometano, 5.000.000 ca. di metri cubi/anno checonsentiranno un risparmio di 11.760 t anno di CO 2 eq.

Il biometano è direttamente immesso in rete consentendo all’allevamento a cui è legato di ridurre il più possibile l’impatto dell’intera attività produttiva.

La simbiosi tra gli animali allevati e i batteri prodotti è stretta in questo allevamento perché tutti i reflui della stalla vanno direttamente al digestore. Ad essi verranno aggiunti i sottoprodotti agroindustriali di ritorno dalla lavorazione, ad esempio gli scarti della lavorazione del pomodoro e le biomasse vegetali di produzione dell’azienda.

Oltre al biometano immesso in rete l’impianto restituisce il digestato, fertilizzante organico di alta qualità che soppianta i concimi chimici utilizzati dall’azienda e viene distribuito mediante una rete di tubazioni interrate che raggiunge tutti i terreni dell’azienda agricolaevitando emissioni in atmosfera dovute alla distribuzione.

La stalla, certificata sul benessere animale, è dotata di robot per la mungitura, conta 400 vacche in lattazione per la produzione di latte alimentare, conferito al Gruppo Granarolo. La parte agricola, le cui colture sono principalmente mais, cereali autunno-vernini e sorgo, si estende su una superficie coltivata di500 ettari, di cui l’80% vengono coltivati a doppio raccolto e dove viene praticatal’agricoltura di precisione e valorizzato l’utilizzo di digestato come fertilizzante, con unagestione mirata dell’acqua per l’irrigazione attraverso pivot e ali gocciolanti.

L’inaugurazione dell’impianto, realizzato da AB Energy S.p.A. (sistema di upgrading del biogas in biometano e cogeneratore) e Corradi & Ghisolfi (progettazione e realizzazione sezione di biologia, opere edili e impiantistiche), si è inserita nell'ambito del Farming Tour, l’iniziativa promossa dal CIB - Consorzio Italiano Biogas che, attraverso sessioni di formazione e informazione a beneficio di altri allevatori e produttori della filiera del biogas e biometano, mira a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aziende agricole nei territori.