In Cdm le nomine dei presidenti Crea e Ismea: Andrea Rocchi e Livio Proietti. Ecco chi sono

In Cdm pronte le nomine dei presidenti di Ismea e Crea.

Da quanto apprende AGRICOLAE Livio Proietti - attuale commissario straordinario di Ismea - sarà nominato presidente mentre Andrea Rocchi - già direttore del Centro di Ricerca de La Sapienza di Roma - sarà nominato presidente del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura-Crea.

Livio Proietti, avvocato, patrocinante in Cassazione, vanta nel suo curriculum esperienze di Consigliere di Amministrazione di società pubbliche (ISA Istituto Sviluppo Agroalimentare SpA, Invitalia Spa, BIC Lazio SpA.)

Nominato all'ISA dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali aveva la delega all’organizzazione del personale ed alle risorse finanziarie e la presidenza e il coordinamento del nucleo di valutazione dei progetti di partecipazione al capitale di rischio di imprese agroalimentari di interesse nazionale.

Nominato Consigliere di Amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A, (oggi INVITALIA S.p.A.) deteneva la delega per presiedere il comitato di valutazione dei progetti per l’agroindustria e di coordinare il relativo dipartimento operativo. In tale veste ha esaminato e proposto l’approvazione numerosi progetti per la partecipazione al capitale di rischio. Ha inoltre coordinato il gruppo di studio e di valutazione degli atti dell’U.E. con riferimento alla P.A.C., è specializzato in diritto delle comunità europee.



Andrea Rocchi, direttore del Centro di Ricerca e Servizi Impresapiens, Sapienza Università di Roma e presidente del corso di Laurea in lingua inglese Economics and comunication.

Autore di centinaia di articoli scientifici nel settore della innovazione applicata ai processi organizzativi, sostenibilità, qualità. Coordinatore tecnico-scientifico di oltre cinquanta progetti di ricerca e sviluppo europei e nazionali. Collabora stabilmente con diversi Centri di Ricerca di vari Atenei nazionali ed internazionali.

E' tra i massimi esperti in Italia nella riorganizzazione dei processi logistici in ottica di supply chain management, in Innovazione tecnologica, sviluppo competitivo e dinamica di crescita delle imprese e in nuovi modelli organizzativi e tecnologici della pubblica amministrazione. Ha svolto, nel corso della sua attività di ricercatore, attività inerenti alla formazione professionale dei lavoratori e la certificazione ambientale, ai metodi innovativi di gestione e certificazione ambientale e alla gestione delle acque e la crisi idrica in Italia.

Premio Impresapiens per l'alta innovazione del progetto Campus Mentis e del modello scientifico ad esso connesso, ha svolto il ruolo di presidente del comitato programma del congresso internazionale Congresso Sapienza incontra le Imprese.

Già Dottore di Ricerca in Scienze merceologiche, ha svolto attività di ricerca e consulenza per diverse istituzioni nazionali ed europee tra cui Ministero del lavoro, Miur, Presidenza del consiglio, Commissione Europea e Parlamento Europeo. E' stato tra gli altri coordinatore nazionale di Euroguidance Italy e altri importanti progetti promossi dalla Presidenza del Consiglio, dal Parlamento Europeo e Sapienza Università di Roma. Ha preso parte al Consiglio Didattico Scientifico del Master Logisapiens promosso dalla Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma. Coordina il Master interfacoltà di primo livello in "Europrogettazione e professioni europee". Tra gli incarichi svolti si annovera:

Direttore del Centro di Ricerca interdipartimentale ImpreSapiens di Sapienza Università di Roma.

Direttore del Master in Europrogettazione per la Pubblica amministrazione e organizzazioni internazionali di II livello.

Presidente del Corso di Laurea in lingua inglese Economics and Communication for Management and Innovation di Sapienza Università di Roma, svolto in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia e altri Atenei internazionali.

Coordinatore del Business Innovation Hub, incubatore di imprese e start up.

Professore presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. Studioso di innovazione e sostenibilità, nonché di nuovi modelli organizzativi per il mondo aziendale e la pubblica amministrazione. Si occupa di sistemi innovativi, tecnologie della informazione e della comunicazione applicate alle Imprese pubbliche e private.

Tra i vari insegnamenti si segnala:

Innovative technologies and sustainability (International cooperation) - English course Laboratorio sui processi e la cultura organizzativa di Impresa (Facoltà di Scienze Politiche) Business information system (Facoltà di Economia) - english course - Economics and communication for management and innovation

Customer satisfaction - English course