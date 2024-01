Inail, D’Ascenzo: a sostegno delle imprese agricole per investire su sicurezza e prevenzione. VIDEOINTERVISTA

“Si tratta di un impegno forte da parte di INAIL nei confronti della salute e sicurezza dei lavoratori del settore agricolo. Avete visto durante la conferenza e dai dati che vi abbiamo fornito, quale sia l'andamento degli incidenti conosciuti ed effettivamente c'è un piccolo decremento, ma abbiamo sempre detto che per noi non è mai sufficiente anche uno solo di infortunio sarebbe troppo, quindi dobbiamo intensificare la nostra attività preventiva.”

Così il Commissario straordinario Inail, Fabrizio D’Ascenzo nel corso della presentazione al Masaf del Bando ISI-Inail per agricoltura.

“Prevenzione vuol dire incentivare le imprese ad investire in sicurezza e il nostro apporto da parte appunto INAIL è proprio quello di mettere a disposizione dei fondi che consentono alle imprese di poter fare questo tipo di investimento. Noi ci mettiamo tutte le risorse che siamo in grado di metterci. Ci aspettiamo ovviamente che le imprese raccolgano questo nostro invito e ci presentino dei progetti che appunto consentano di apportare questo miglioramento al settore che già c'è stato ma ci può essere sicuramente di più.

Nel quinquennio, per quanto riguarda i dati sugli incidenti, noi abbiamo avuto un decremento abbastanza consistente. Però al di là delle percentuali che potrebbero confondere il punto fondamentale è questo che anche se fossero dei decrementi ancora più consistenti noi non saremmo soddisfatti. Noi dobbiamo puntare veramente ad una riduzione completa degli incidenti, c'è bisogno però della collaborazione di tutti.

Diceva prima il Ministro Lollobrigida noi possiamo mettere a disposizione gli strumenti però dobbiamo anche contare sulla maggiore perizia delle persone che possono essere aiutate appunto da tutti questi ausili che possiamo mettere in campo, anche la tecnologia può aiutare. Stiamo ragionando come avete sentito insieme al Ministero per intensificare la nostra attività di ricerca comune per trovare delle soluzioni che appunto ci sono che possano essere in grado di mitigare questi fenomeni e mettere le persone in maniera tale in condizione tale da poter lavorare in maniera sicura e sana. Inoltre noi abbiamo anche come avete sentito messo un accento importante sui giovani agricoltori.

C'è una percentuale importante a disposizione dei giovani agricoltori che ha una duplice valenza da una parte quella di consentire ai giovani di avvicinarsi sempre di più verso questo settore che appunto ha un'età media un pochino più alta, però dall'altro lato consente anche a chi lavora da qualche anno di poter usufruire di quelli che sono i vantaggi tecnologici che possano in qualche modo fare attenzione consentire loro di fare più attenzione. In generale possiamo dire che l'agricoltura non ha delle percentuali estremamente consistenti in termini di infortuni rispetto ad altri infortuni in settori che possono essere quelli ad esempio dell'industria dei servizi, che sono quelli che hanno la maggiore incidentalità però comunque c'è una percentuale che su cui noi dobbiamo necessariamente intervenire.