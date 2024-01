Inail, Rotoli: bando che mette a disposizione 90 mln per imprese, garantiamo più sicurezza e produttività. VIDEOINTERVISTA

“Con questo bando noi mettiamo a disposizione 90 milioni di euro. Sono 90 milioni di euro destinati ai finanziamenti alle imprese che decidono di investire in agricoltura. È un investimento in salute e sicurezza. Significa tenere insieme competitività, produzione, ma anche salute e sicurezza dei lavoratori. Significa garantire migliori condizioni di lavoro e questo ritorna in termini di migliore produttività.”

Così il Direttore centrale prevenzione Inail, Ester Rotoli a margine della presentazione al Masaf del Bando ISI-Inail per agricoltura.

“È un bando che fa riferimento a quelli che sono i regolamenti in sede europea, un bando in esenzione che realizza misure di aiuto concrete soprattutto per i giovani agricoltori, perché è un finanziamento in conto capitale quindi senza alcuna restituzione per l'80% e per il 65% per il restante delle imprese come dicevo in regime di esenzione. Quindi è un aiuto importante da parte dell'istituto a chi vede nella salute sicurezza un elemento valoriale attraverso il quale realizzare anche una migliore produzione e una più sana competizione.”