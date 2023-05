Inaugurazione apiario, Lollobrigida: Prima struttura di questo tipo in un ministero in Europa, che sia d’esempio. VIDEOINTERVISTA

“Buone pratiche per onorare la Giornata mondiale dell'Ape: è una cosa che abbiamo pensato da tanto tempo e volevamo che in questo Ministero ci fosse un elemento che fa percepire come la natura ci dia l'esempio. L'ape, pur vivendo poco - un ape vive 30 giorni - produce miele fin dal primo giorno, vive in comunità, produce cera, è operosa e sente il senso dell'appartenenza. Tutti elementi che caratterizzano questo insetto come un esempio. Poi anche in questo c'è da valorizzare la qualità italiana.”

Così ad AGRICOLAE il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’inaugurazione dell’apiario al ministero.

”Oggi la Federazione degli Apicoltori Italiani ci ha spiegato nel dettaglio - gestiscono ovviamente loro la struttura dell'alvearequi al Ministero- come noi abbiamo una tipicità anche nelle nella qualità dell'insetto, nella sua definizione storica. Specificità che dobbiamo difendere e tutelare come anche altre nazioni già stanno facendo. Credo che questo sia il primo impianto di questa natura in un Ministero dell'Agricoltura in Europa e questo per me è un segnale importante, sperando che tutti gli altri ci seguano”.