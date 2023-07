Incontro con Commissario Figliuolo, Alleanza Cooperative: prioritario esonero contributi per aziende agricole e ripristino argini

Dare la massima priorità al ripristino degli argini, insieme a quello dei danni strutturali registrati in collina, prima che arrivi l'inverno e prevedere un esonero contributivo per dare respiro alle aziende agricole per i mancati raccolti. Sono queste le principali richieste avanzate Alleanza Cooperative Agroalimentari nel corso dell’incontro svoltosi oggi al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare con il Commissario alla Ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. Secondo Davide Vernocchi, presente all’incontro, “solo nel settore ortofrutticolo le aziende dovranno fare i conti con una contrazione della produzione pari a una media del 60% e con danni qualitativi generalizzati, che porteranno ad un raddoppio dei costi produttivi lungo la filiera per la campagna in corso”.

All’incontro ha partecipato anche Cristian Maretti che ha posto l'accento sulla necessità che siano date garanzie alle imprese agricole colpite, al fine di far capire loro cosa possono attendersi in termini di aiuto soprattutto per quelle che sono ubicate in zone marginali e che dovranno ripristinare i loro fondi. “Aiutare queste aziende – ha dichiarato Maretti - è un investimento per il futuro perché l'eventuale abbandono di quei territori significherebbe aumentare la probabilità di futuri dissesti idrogeologici e quindi di altri interventi straordinari”.