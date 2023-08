Centro Studi Agricoli, Tore Piana: Indennizzi agricoltori sardi, pronti 30 milioni da spendere entro il 31 dicembre 2023

Nella riunione di ieri 9 Agosto, convocata dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, si è discusso della proposta su come impegnare i 30 milioni per gli indennizzi agli agricoltori, messi a disposizione dalla Regione Sardegna e dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura Dr.ssa Valeria Satta, riunione a cui ha partecipato il Presidente del Centro Studi Agricoli/AIC Tore Piana. Da subito è emerso che la spendita dei 30 milioni a favore delle imprese agricole ha una scadenza che è quella del 31.12.2023, per non incorrere nel rischio di superare la soglia massima prevista sugli aiuti di Stato e rischiare di non poter ricevere gli indennizzi, per numerose aziende agricole Sarde. Come si sa sino al 31 Dicembre 2023 la Unione Europea ha autorizzato la soglia massima degli aiuti di stato in 250 mila euro a causa del conflitto Ucraina, per singola azienda agricola, dal 1 Gennaio 2023 la soglia massima ritorna ai 25 mila euro nel periodo dei 3 anni. Per rispettare questa data, afferma Tore Piana, vi è la necessità di semplificare e sburocratizzare al massimo le procedure delle domande da parte degli allevatori, ed ecco che nella riunione ci si è soffermati ad analizzare tutte le possibilità per semplificare le procedure, come eliminare ad esempio l’obbligo della firma digitale da parte dell’agricoltore e la predisposizione di un’unica domanda per singola azienda agricola che comprenda tutte le colture. Per rispettare i tempi strettissimi, i bandi per presentare le domande dovranno essere pubblicati nei primi giorni del mese di Settembre. Come si sa la gestione dei 30 milioni e della istruttoria delle domande, è stata affidata all’Agenzia Regionale LAORE, che ha garantito il massimo impegno per rispettare i tempi. Si è discusso anche di come ripartire i 30 milioni di indennizzi fra le varie colture, e l’Assessore Valeria Satta coadiuvata dal Direttore Generale dell’Assessorato Dott. Agostino Curreli ha ipotizzato una ripartizione fra le varie colture in: carciofo euro 550 a ettaro, pomodoro da industria 550 euro a ettaro, orticoltura in serra euro 9.588 ettaro, pesco euro 747 ettaro, agrumicolo euro 411 a ettaro, viticoltura 319 euro ettaro, olivicolo 233 euro a ettaro, floricoltura in serra euro 9.588 a ettaro, frutta a guscio 187 a ettaro, mais euro 104 ettaro, riso euro 157 ettaro frumento 69 ettaro, apicoltura euro 10,37 a arnia. Come Centro Studi Agricoli abbiamo richiesto un aumento dell’indennizzo sul frumento e l’inserimento delle piante officinali, continua Tore Piana. Durante la riunione Tore Piana ha anche chiesto all’Assessore quando sarà pubblicato il bando degli indennizzi sul Bovino da Carne, l’unico ancora non indennizzato per la zootecnia, Piana ha ricevuto assicurazione che il bando per la presentazione delle domande sarà pubblicato ai primi del mese di Settembre. Voglio precisare che gli importi possono ancora essere modificati e si è prevista una riunione il prossimo 21 Agosto per definire le osservazioni discusse ed a tale riguardo, sono state richieste osservazioni scritte da parte delle associazioni entro tale data. Esprimiamo il nostro apprezzamento, nei confronti dell’impegno profuso da parte dell’Assessore Valeria Satta, che sta dimostrando nei confronti del comparto agricolo. Al pari riteniamo che l’operato, in questo caso, dell’Agenzia LAORE e della Direttore Generale dell’assessorato all’agricoltura, sia molto positivo e che vada nella direzione giusta che noi tutti avevamo auspicato, conclude Tore Piana.