Inflazione. Filiera Italia, Scordamaglia: Unica strada: continuare ad aumentare netto in busta paga

"L'unico modo per contrastare la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie meno abbienti è quello di far trovare un netto più alto in busta paga intervenendo in maniera più strutturale e significativa sul cuneo fiscale" così Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, commenta l'impennata dell'inflazione alimentare che oggi tocca il +10,5%, con punte, stando agli ultimi dati Istat, del 13,8% per la frutta e del 19,8% per la verdura, con le aziende italiane che, funestate da alluvioni e grandinate, devono affrontare costi di produzione in costante aumento che ne mettono in discussione la sopravvivenza.

"Necessario finanziare il taglio al cuneo eliminando ogni bonus non selettivo, che rischia di premiare chi invece non ne ha bisogno" dice Scordamaglia e prosegue "Prioritario anche intervenire sul cosiddetto lavoro “povero” che riguarda oltre 3,5 milioni di persone, che più che di una cifra minima valida per tutti avrebbero bisogno di interventi decisi e drastici per far rispettare le regole e la contrattazione collettiva" E conclude l'amministratore delegato "Regole che oggi sono troppo spesso aggirate, con danno sia per i lavoratori che per i datori di lavoro più seri che subiscono così una concorrenza sleale"