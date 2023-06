Innovazione, il metaverso per lo sviluppo economico e l’agroindustria. VIDEOINTERVISTE DI: Calentini (Agia Cia), Amorelli (Mondo Digitale), Grillo (Cons. San Daniele)

“Il metaverso per lo sviluppo economico e l'agroindustria” questo il tema dell'incontro svoltosi oggi, organizzato da Fondazione Mondo Digitale con Agia-Cia. Focus dunque sulle nuove tecnologie del digitale nell’agroalimentare, in particolare sulle possibilità legate alla concezione del prodotto di qualità in un ambiente immersivo creato per raccontarlo. Il Metaverso costituisce difatti una grande opportunità per scoprire la storia di un marchio, di una cantina, per scegliere le materie prime, per conoscere la provenienza delle nostre eccellenze enogastronomiche.

