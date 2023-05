Inps: Coldiretti/Confesercenti, subito Commissari di alto profilo

Occorre accelerare sulla nomina dei Commissari individuando figure di alto profilo che abbiano piena conoscenza e competenza su attività e strutture. E’ quanto chiedono al Governo i presidenti di Coldiretti Ettore Prandini e di Confesercenti Patrizia De Luise dopo l’azzeramento dei CDA e dei vertici di INPS e INAIL avvenuta con decreto legge da parte dell’Esecutivo. “Si tratta – affermano Prandini e De Luise - di strutture complesse da cui dipendono la previdenza e l’assistenza per milioni di lavoratori, pensionati ed imprese. Per questo – concludono i due presidenti - auspichiamo la nomina di figure che abbiano maturato significativa esperienza in questi settori, in particolare nel contesto di enti rilevanti come INPS e INAIL, e una profonda conoscenza del mondo associativo e sindacale. Figure che dovranno essere in grado di dare continuità in questa fase transitoria e di gettare le basi per un riordino complessivo della governance ed il rilancio degli Istituti”.