Insetti, Valente (Italmopa): farina di grilli non ha nulla a che fare con nostro settore. La si chiami polvere di grilli. VIDEOINTERVISTA

“La farina di grilli non ha nulla a che fare con il nostro settore, a noi non piace chiamarla farina, preferiamo chiamarla polvere di grilli perché chiamarla farina la identifica troppo con le farine del grano. Che io sappia non esistono in Italia aziende autorizzate a produrla, forse ce ne sono un paio in Europa. Comunque per noi non ha nulla a che fare con il nostro settore e non vogliamo che sia associata ad esso. Anzi, se posso dire in tutta sincerità gli insetti sono i peggiori nemici dei nostri impianti e noi non vogliamo che ci siano insetti né nel grano né nella farina e facciamo di tutto perché non ci siano perché portano solo danni e infestazioni.”

Così ad AGRICOLAE Andrea Valente, presidente Italmopa, a margine dell’incontro organizzato quest’oggi a Roma da Italmopa.