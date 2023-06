Intesa sanpaolo: presentato assieme al Cluster Spring e Assobiotec – Federchimica il 9° rapporto sulla bioeconomia

È stato presentato oggi a Firenze, nella suggestiva cornice di Villa Bardini della Fondazione CR Firenze, il Rapporto “La Bioeconomia in Europa”, giunto alla sua nona edizione, redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Cluster SPRING e ASSOBIOTEC - Federchimica. In questa edizione hanno dato un contributo SRM, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno,ed il Centro Studi G.Tagliacarne.

L’aggravarsi della crisi climatica, con temperature che hanno raggiunto livelli di massima in molte aree del mondo ed eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, rendono semprepiù cruciale il ruolo della Bioeconomia, ovvero il sistema di settori che utilizza le risorse biologiche, inclusi gli scarti, per la produzione di beni ed energia.

In questo scenario la quantificazione e l’analisi approfondita delle filiere della Bioeconomia diventano elementi importanti per scelte di politica economica mirate e consapevoli dei cambiamenti in atto.

Dopo l’apertura, a cura di Mario Bonaccorso, Direttore del Cluster SPRING e i saluti istituzionali di Luigi Salvadori, Presidente della Fondazione CR Firenze, e di Tito Nocentini, Direttore Regionale Intesa Sanpaolo Toscana e Umbria, sono seguiti gli interventi di Stefania Trenti e Laura Campanini, della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, dedicati alla presentazione dei principali contenuti del Rapporto. E’ stato poi dato spazio a Gaetano Fausto Esposito, Direttore generale del Centro Studi G.Tagliacarne, che ha brevemente illustrato i principali risultati di una inchiesta ad hoc condotta in collaborazione con il Cluster SPRING, presso un campione rappresentativo di imprese italiane afferenti alla Bioeconomia. È seguita una tavola rotonda, moderata da Massimo Deandreis, direttore di SRM, dedicata alla filiera del tessile-abbigliamento, tema di un ampio approfondimento all’interno del Rapporto. Hanno partecipato Valerio Barberis, Assessore all’economia circolare del Comune di Prato, Mauro Chezzi, Vicedirettore Sistema Moda Italia, Gabriele Costa, Global Product Manager Gruppo Lamberti e Giovanni Santi, Presidente Beste.

Gregorio De Felice, Chief Economist and Head of Research di Intesa Sanpaolo, ha commentato “La Bioeconomia rappresenta un’importante risposta per promuovere modelli produttivi che preservino le risorse delpianeta. La ricerca e lo sviluppo di soluzioni bio-based costituisce una leva strategica di successo anche per le imprese dei settori tradizionali del Made in Italy, come il tessile-abbigliamento. Questa filiera, come emerge dalle nostre analisi, mostra infatti una crescente attenzione alle tematiche ambientali, che coinvolgono tutta la catena del valore, dall’utilizzo di input biologici, fino alla valorizzazione e al riuso degli scarti. La filiera del tessile presenta infatti un alto potenziale di circolarità che all’oggi risulta solo in parte sfruttato. E’ dunque opportuno che le best practice già in parte adottate si diffondano ulteriormente, sia fra le aziende sia fra i consumatori. In prospettiva l’attenzione a questi temi diventerà imprescindibile come leva strategica per il nostro tessuto produttivo”.

Catia Bastioli, Presidente Cluster SPRING, afferma: “La Bioeconomia circolare è un aggregato complesso che comprende l’agricoltura, la silvicoltura, il sistema moda, i bio-prodotti, il legno, la carta, fino ai rifiuti organici, alla bio-energia e alla chimica bio-based. La bioeconomia si conferma un meta-settore rilevante per la nostra economia che potrà avere prospettive di rigenerazione ambientale e sociale ben più rilevanti, qualora saremo in grado di riconoscere il suo valore all’interno della legislazione europea sulla transizione ecologica e del PNRR. Fondamentale sarà promuovere l’interconnessione di quelle filiere che hanno già dimostrato di essere in grado di disaccoppiare sviluppo e uso delle risorse, integrando economia ed ecologia in una strategia industriale saggia e sistemica con le radici nei territori, che comprenda spazi anche per l’innovazione partecipata.”

Elena Sgaravatti, Vice Presidente Assobiotec Federchimica, ha commentato: “Le produzioni bio-based sono una soluzione su cui puntare per un futuro migliore. SDGs, Green New Deal, PNRR ci indicano in modo chiaro la strada da seguire. Lo sviluppo sostenibile è il traguardo a cui tutti dobbiamo tendere. Per raggiungere questa meta le biotecnologie possono dare un contributo cruciale perché offrono sia strumenti sia prodotti che sanno conciliare crescita economica e rispetto dell’ambiente. Sono motore di innovazione di un meta settore, quello della Bioeconomia circolare, che ancora una volta i dati confermano avere un impatto significativo sull’economia nazionale e che sempre più caratterizzerà i mercati globali”.