Ioparlobio: al Sana si alza il sipario sulla campagna di comunicazione del Biologico promossa dal Masaf e realizzata da Ismea

Il 7 settembre alle ore 15, presso l’area espositiva del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al Padiglione 30, STAND B9C10, alla presenza del Sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo,verrà presentata ai giornalisti e agli operatori del settore la Campagna istituzionale di comunicazione sull’agricoltura biologica, promossa dal Masaf e realizzata da ISMEA – Istituto di servizi sul mercato agricolo alimentare.

La promozione del biologico, che vede l’Italia ai primi posti in Europa per numero di aziende ed estensione delle superfici, ma che sconta un consumo concentrato prevalentemente al Nord, è affidata a una campagna multicanale e multi-soggetto rivolta al grande pubblico che prenderà il via nelle prossime settimane.

La campagna media integrata sarà incentrata su uno spot in onda sui principali canali radio e tv, con protagonista il noto cantautore, presentatore e comico Elio e su una webserie per i social network in cui Elio è affiancato dagli influencer Revee (@sayrevee), Carlotta Ferlito (@carlyferly) e Lulù Gargari (@lulugargari). Sempre per il web e social è anche pensata la serie di pillole video dal taglio più informativo condotte dall’autore e conduttore televisivo Luca Sardella, che interverrà alla conferenza.

La campagna media integrata si completa con una parte di adv digital e stampa con diversi messaggi che veicolano però tutti lo stesso concetto: dall’acquisto di prodotti biologici derivano una serie di ricadute positive per l’ambiente e per il consumatore, racchiuso in una call to action potente: “La salute del Pianeta passa dalla tua spesa”.

Per tutta la durata della manifestazione lo stand MASAF-ISMEA sarà poi animato da una serie di appuntamenti informativi che toccheranno temi di particolare interesse a attualità per il mondo del biologico

8 SETTEMBRE dalle 10.00 alle 11.30

Tavola rotonda dal titolo “Prodotti biologici: regimi di importazione e controlli ufficiali all'ingresso in UE”. L’evento vuole rappresentare un’occasione di confronto costruttivo tra tutti gli attori istituzionali coinvolti nei controlli all’importazione dei prodotti biologici e si rivolge a tutti gli operatori del settore interessati.

La tavola rotonda, organizzata dal MASAF e da ISMEA, si aprirà con un intervento della Commissione Europea, nella persona della dott.ssa Elena Panichi (DGAGRI-B4), con una panoramica relativa ai regimi di importazione dei prodotti biologici. Parteciperanno, altresì, l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero della Salute, il Servizio Fitosanitario Nazionale nonché gli Organismi di Controllo per l’illustrazione delle relative attività di competenza nell’ambito dei controlli ufficiali alle importazioni di prodotti biologici.

9 SETTEMBRE dalle 10.30 alle 11.30

Incontro dal titolo "I distretti biologici: il quadro normativo e il registro nazionale dei distretti" alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 23 del 2022 e del nuovo decreto ministeriale che ha individuato i criteri e le modalità del riconoscimento regionale, oltre all'istituzione del registro nazionale dei distretti.

Se ne discuterà insieme a Silvia Canali di Ismea, che ha collaborato ai lavori preparatori del decreto ministeriale e alla sua redazione.

9 SETTEMBRE dalle 12.30 alle 13.30

Incontro dal titolo “Vino biologico: i numeri della filiera” nell’ambito del quale verranno mostrati in anteprima i dati aggiornati al 2022 relativi alla filiera vitivinicola. Verranno approfondite le principali caratteristiche strutturali del comparto, tra cui superfici, operatori, mercato e produzione e saranno effettuati parallelismi con lo scorso anno.