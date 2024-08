Ippica, firmato decreto contributi ammodernamento ippodromi

Roma - Il Decreto firmato dal Direttore Generale per l’ippica Remo Chiodi riguarda l’ammissione degli ippodromi ai contributi da destinare "all'ammodernamento e l'adeguamento degli ippodromi e delle loro infrastrutture per un riassetto delle attività di organizzazione delle corse".

Sono 23 gli ippodromi beneficiari di un contributo del 50%, per un massimo di 150.000 euro, rispetto alla spesa sostenuta e documentata, la restante parte sarà in capo alle società di corse.

Le spese ammissibili riguarderanno le attrezzature innovative finalizzate a raggiungere una maggiore spettacolarità delle produzioni, a fine di coinvolgere maggiormente lo spettatore, sia in presenza, sia a distanza e a migliorare la qualità delle immagini delle corse presso gli ippodromi come ad esempio: drone per la ripresa di immagini live, microcamere radio, sistemi per la geolocalizzazione e per il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni fisiologiche del cavallo e per il benessere animale.

Il totale della spesa ammissibile dei progetti presentati è di 5.836.219 euro verrà erogato un contributo complessivo, dietro puntuale e obbligatoria rendicontazione delle spese, di 2.441.461 euro.