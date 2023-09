Ippica: Il 7/8 Ottobre a Capannelle Aste Anact e Derby

“Sarà un fine settimana mai visto prima quello di sabato 7 e di domenica 8 ottobre a Roma Capannelle, in cui l’Anact sarà protagonista con l’Asta Yearlings. Il sabato alla vigilia del Derby prima di tutto le corse per i giovani, prove centrali di un convegno con orario anticipato per dar spazio alla visione dei puledri e alle licitazioni. Nella giornata sono in programma i ricchi 4 Criterium maschi e femmine di due anni, due sul miglio e due sul doppio chilometro, su cui l’Anact ha previsto in aggiunta i ricchi bonus Anact Stakes Plus+ e i buoni per l’acquisto di femmine alle Aste, per un montepremi totale distribuito di 166.000 euro. Le Aste Anact 2023 che inizieranno di seguito alle 17.30 saranno quindi un evento nell’evento, una notte di festa e di intrattenimento, in cui per i compratori ci sarà l’opportunità di scegliere in un catalogo di qualità diffusa, alla ricerca del campione del domani. 120 puledri figli di stalloni top internazionali incrociati con fattrici delle più prestigiose linee femminili italiane, oggi tra le più ricercate al mondo. Le stesse linee di sangue di quei prodotti che quotidianamente rendono l’allevamento italiano vincente e dominante in Europa, e recentemente anche in America. La domenica occhi puntati sul Derby Del Trotto, la corsa più importante dell’anno e di una carriera per i cavalli italiani. E anche lì l’Anact sarà protagonista, nell’organizzazione di un pranzo di gala su prenotazione, che permetterà a chi vorrà di assistere al pomeriggio da una posizione privilegiata”. Lo rende noto l’ufficio stampa dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Trotto. Per info www.anact.it catalogo e info http://www.anact.it/ListaSchedeAsta.