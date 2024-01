Ippica, La Pietra: centrale strutturare una nuova governance. Su Capannelle trovare soluzione in tempi rapidi

“Uno degli elementi fondamentali è quello di strutturare una nuova governance. Oggi tratteremo la presentazione dei nuovi coordinatori, si tratterà del sistema scommesse, parleremo del sistema dei pagamenti, abbiamo diminuito il gap di risorse dei premi, per intenderci quei 45 milioni che sono mancati nel 2019 perché tornati al MEF, abbiamo recuperato 9 milioni, entro febbraio faremo un pagamento di agosto e settembre insieme per poi iniziare i pagamenti in maniera continuativa. Altra situazione che stiamo attenzionando è quella dell’Ippodromo di Capannelle, abbiamo congelato il calendario per permettere alla società gestore e al Comune di Roma di trovare una soluzione, ma ad oggi entrambi non hanno dato risposte chiare. Abbiamo congelato corse Capannelle, però non possiamo attendere più di tanto perché questo ha come conseguenza l’impossibilità a fare un decreto di sovvenzione agli ippodromi, a meno che nel suddetto decreto non teniamo conto di Capannelle.”

Così il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra nel corso dell’intervento alla Consulta dell’ippica al Masaf.