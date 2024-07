Ippica, La Pietra: provvedimenti ad hoc rafforzeranno il settore

“Lo stralcio degli emendamenti inerenti il comparto ippico presentati al Dl Agricoltura in discussione al Senato non mette minimamente in discussione l’impegno mio, del ministro Lollobrigida e di tutto il governo Meloni finalizzato a rafforzare un settore che abbiamo a cuore non solo a parole, ma con l’evidenza del lavoro fin qui svolto e dei progetti che abbiamo in programma. Voglio rassicurare chi oggi palesa disappunto riguardo allo stralcio degli emendamenti, ribadendo che questa decisione è frutto dell’avvenuta considerazione della materia come non omogenea al contenuto del Dl Agricoltura. Ciò non significa assolutamente che si sia in presenza di una frenata o addirittura di un cambio di rotta rispetto agli impegni presi e concordati con le associazioni di categoria nelle molteplici interlocuzioni che abbiamo avuto e continueremo ad avere, ma semplicemente è stato ritenuto più idoneo un percorso di riforma complessiva e organica con un provvedimento ad hoc per l’ippica, che contribuisca fattivamente al rafforzamento del settore e alla tutela delle professionalità, che hanno fatto grande questo mondo e che continueranno ad alimentare la passione che circonda l’ippica e che condividiamo con altrettanta convinzione”. E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra