Ippica, La Pietra: “Rivedere tassazione scommesse ippiche per rilanciare il settore”

“Il comparto sta subendo una crisi importante, per rilanciarlo abbiamo intrapreso una serie di iniziative, innanzitutto istituendo una Direzione specifica all’interno del ministero. È necessario poi rivedere la tassazione, equiparandola alle scommesse su altre discipline sportive. È l’unico modo per garantire al settore le giuste risorse e per restituire a questo mondo un pubblico più ampio e appassionato”, lo ha detto questa mattina Patrizio La Pietra, sottosegretario alle Politiche agricole, intervenendo a un The Watcher Talk dedicato, promosso da The Watcher Post. “Tra le altre azioni, siamo impegnati sulla rivisitazione del sistema di classificazione degli ippodromi, molti dei quali sono datati e inadeguati, e nella riforma dei calendari delle corse, per fare in modo di individuare gli impianti più adatti a determinate stagionalità, anche per ridare alle manifestazioni il giusto appeal mediatico e di intrattenimento”. E ha aggiunto: “Stiamo anche intervenendo per riformare i sistemi di pagamento dei premi, attualmente troppo lenti, e per avviare un programma di promozione di questa disciplina di grande fascino e per la formazione di nuovi addetti, in modo da evitare che fantini e cavalli italiani vadano all’estero. Infine – ha concluso - abbiamo creato il sistema di rappresentanza all’interno della Consulta Ippica: per la prima volta il settore può eleggere un proprio rappresentante. Si tratta di una decisione che renderà ancora più incisivo il ruolo consultivo di questo organo istituzionale. L'ippica italiana - ha chiarito - vanta tra i migliori allevatori, allenatori, fantini, driver, cavalli che ci siano al mondo. Sommati all'impegno politico, a un lavoro di insieme tramite strumenti quali la Consulta Ippica, una rimodulazione della tassazione e ad adeguati finanziamenti, rilanceremo il settore".